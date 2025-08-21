Prabowo Prihatin Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas tertangkapnya

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Immanuel sendiri terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keperhatinan bahwa salah satu anggota Kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut,” ucap Prasetyo di Istana Negara, Kamis (21/8).

Menurut dia, Prabowo sudah berkali-kali memgingatkan kepada para menteri dan seluruh jajarannya untuk terus berhati-hati dalam bekerja.

Salah satunya adalah dengan tidak melakukan tindakan korupsi dan menyalahgunakan anggaran.

“Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua,” kata dia.

“Dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” lanjutnya.