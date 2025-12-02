Prabowo Prioritaskan Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa di Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah memprioritaskan perbaikan gedung sekolah serta berbagai sarana dan prasarana desa yang terdampak banjir, khususnya di wilayah Aceh Tenggara.

Hal itu dia katakan saat menemui warga terdampak banjir di Kutacane, Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin (1/12).

“Kami akan perbanyak perbaikan sekolah. Saya kira Kutacane sudah menerima layar (Interactive Flat Panel). Layar sudah?” ujar Prabowo.

Kutacane, Kecamatan Babussalam, sendiri merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara, sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Sementara itu, total 379 KK atau 1.212 jiwa terdampak banjir di tiga kecamatan, yakni Babussalam, Lawe Sumur, dan Darul Hasanah.

Sejumlah fasilitas umum seperti jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki sarana dan prasarana desa yang rusak.