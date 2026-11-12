Prabowo Puji Gibran, Sikap Kesatria dan Penuh Tanggung Jawab
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia secara resmi kepada dirinya.
Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat bertemu Gibran di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” kata Prabowo.
Prabowo memuji bahwa Gibran menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” kata dia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun menyebutkan bahwa pengunduran diri Gibran memang berkaitan dengan sistem pendidikan yang berbeda antara Indonesia dan luar negeri.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” tuturnya.
Namun, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional.
Prabowo memuji bahwa Gibran menunjukkan sikap yang penuh tanggung jawab ketika mengundurkan diri.
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