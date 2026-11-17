jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memuji sikap yang terus dilakukan oleh Tiongkok dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang atau Global South, khususnya melalui kerja sama multilateral dan isu Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada KTT ke-29 ASEAN-Tiongkok di Manila, Filipina, pada Senin (16/11).

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sangat menghargai konsistensi Tiongkok dalam mendukung kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional, termasuk dalam memperjuangkan penyelesaian isu Palestina.

Baca Juga: Ketua KB PII Jatim Sebut Dasco dan Muzani Layak Dipertimbangkan Jadi Wapres RI

“Kami juga sangat menghargai dan memberikan penghormatan atas dukungan Tiongkok yang berkelanjutan dalam membela kepentingan negara-negara Global South, khususnya dalam bidang kerja sama multilateral, serta dalam isu Palestina,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti sikap Tiongkok yang dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan penyelesaian konflik secara damai. Menurutnya, Tiongkok juga secara konsisten menentang imperialisme dan kolonialisme.

“Tiongkok secara konsisten selalu memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan solusi damai. Tiongkok juga secara konsisten selalu menentang imperialisme dan kolonialisme,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya memperkuat hubungan ASEAN-Tiongkok yang telah terjalin selama berabad-abad.

Kemitraan kedua pihak ini, menurut Prabowo, perlu terus dikembangkan melalui dialog, kerja sama, serta hubungan yang saling menguntungkan.