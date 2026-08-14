menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Presiden Prabowo Puji PDIP di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2027, Mbak Puan Tersenyum

Presiden Prabowo Puji PDIP di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2027, Mbak Puan Tersenyum

Presiden Prabowo Puji PDIP di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2027, Mbak Puan Tersenyum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Penyampaian RAPBN 2026 Beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Foto: Tangkapan layar YouTube JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji dan berterima kasih kepada PDI Perjuangan saat pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI 2026.

Sidang Tahunan itu digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

Mulanya, Prabowo mengaku bersyukur dan berterima kasih karena saat ini pemerintah dan legislatif bekerja sama dengan sinergis.

Baca Juga:

“Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR,”

Meski eksekutif dan legislatif sudah bekerja sama dan bersinergi, tetapi Prabowo menegaskan demokrasi terus dijunjung tinggi.

“Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik,” kata dia.

Baca Juga:

Ketua Umum PDI Perjuangan itu kemudian berterima kasih secara khusus kepada PDI Perjuangan. Kalimat tersebut disambut senyum dari Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan.

“Dan terima kasih khusus sekali lagi khusus PDIP,” pujinya disambut tepuk tangan.

Presiden Prabowo Subianto memuji dan berterima kasih kepada PDI Perjuangan saat pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co