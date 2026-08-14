Presiden Prabowo Puji PDIP di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2027, Mbak Puan Tersenyum

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji dan berterima kasih kepada PDI Perjuangan saat pidato dalam Sidang Tahunan DPR/MPR/DPR RI 2026.

Sidang Tahunan itu digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/8).

Mulanya, Prabowo mengaku bersyukur dan berterima kasih karena saat ini pemerintah dan legislatif bekerja sama dengan sinergis.

“Saya terima kasih sekarang sudah ada kerja sama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR,”

Meski eksekutif dan legislatif sudah bekerja sama dan bersinergi, tetapi Prabowo menegaskan demokrasi terus dijunjung tinggi.

“Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik,” kata dia.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu kemudian berterima kasih secara khusus kepada PDI Perjuangan. Kalimat tersebut disambut senyum dari Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan.

“Dan terima kasih khusus sekali lagi khusus PDIP,” pujinya disambut tepuk tangan.