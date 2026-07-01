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Prabowo Puji Polri yang Terlibat Program Ketahanan Pangan Nasional

Prabowo Puji Polri yang Terlibat Program Ketahanan Pangan Nasional
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Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (2/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang ikut aktif terlibat dalam program ketahanan pangan.

Menurut dia, Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Selain itu, Polri disebut terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia.

Hal itu dia katakan dalam Upacara Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (2/7).

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“Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis,” kata Prabowo di lokasi.

Prabowo menyebutkan, Polri hadir di desa-desa hingga di perbatasan. Dia mengaku melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan dengan kualitas yang sangat baik.

“Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung,” kata dia.

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Tak hanya itu, Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG.

“Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik,” tuturnya. (dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto memuji Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang ikut aktif terlibat dalam program ketahanan pangan.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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