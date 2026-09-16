Prabowo Puji Pramono, Berbeda Partai, tetapi Bekerja Sama dengan Baik

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai salah satu pemimpin daerah dengan kinerja baik.

Hal itu terbukti dengan Pramono menyelesaikan pembangunan LRT Jakarta Rawamangun-Manggarai.

Prabowo pun berseloroh bahwa keduanya berkoordinasi dengan baik meski datang dari partai yang berbeda. Seperti diketahui, Pramono adalah kader PDI Perjuangan.

“Pramono Anung, Gubernur DKI memimpin Pemda Jakarta, kita datang dari partai yang berbeda, kita bersaing dalam pemilihan umum, tapi kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menghormati,” ucap Prabowo di Stasiun LRT Jakarta Manggarai, pada Rabu (16/9).

Prabowo juga memuji Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang disebutnya bahwa keduanya adalah pemimpin Jakarta yang baik.

“Kita pelayan rakyat, kita petugasnya rakyat, pikiran kita tenaga kita upaya kita, semuanya untuk rakyat Indonesia,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan baik dirinya maupun Pramono dan Rano harus mau menerima mandat dan menerima kehormatan melayani Rakyat Indonesia.

“Selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, karena itu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, hari yang membanggakan,” jelasnya.