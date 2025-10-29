Prabowo Pulang Lebih Cepat, Bukan Gegara Insiden Nama Jokowi
jpnn.com - KUALA LUMPUR - Presiden Prabowo Subianto pulang lebih awal ke Indonesia dari rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan ada beberapa hal mendesak yang menyebabkan Prabowo kembali ke tanah air.
"Karena ada beberapa hal yang mendesak yang menyebabkan beliau harus kembali (ke tanah air)," kata Menlu Sugiono kepada delegasi wartawan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa.
Sugiono juga menegaskan bahwa Prabowo pulang lebih awal bukan karena insiden kesalahan penyebutan nama Presiden RI oleh pengulas acara/komentator media resmi Malaysia, saat momentum siaran langsung kedatangan pemimpin ASEAN di KTT.
Menlu meminta agar tidak ada pihak yang berspekulasi bahwa Presiden Prabowo pulang lebih awal karena kesalahan penyebutan nama. Presiden Prabowo, kata dia, pulang karena ada hal penting di tanah air.
Presiden juga telah memerintahkan dirinya selaku Menteri Luar Negeri, beserta Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menko PMK dan Menteri Perdagangan untuk tetap mengikuti rangkaian KTT ASEAN.
"Karena esensi pertemuan-pertemuan ini biasanya diampu oleh Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri, ya kami yang di depan kemarin," tutur Menlu.
Dia pun menyampaikan bahwa terkait kesalahan penyebutan nama Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kepada pihak Malaysia bahwa telah terjadi kesalahan penyebutan nama Presiden RI.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan ada beberapa hal mendesak yang menyebabkan Prabowo kembali ke tanah air.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Bawa Kabar Baik untuk Pak Prabowo
- Mensos Coret 600 Ribu Penerima Bansos yang Main Judol
- Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh Era Jokowi Tahap Penyelidikan di KPK
- Momentum Sumpah Pemuda, Pemerintah Perkuat Program Sekolah Rakyat dan MBG untuk Generasi Muda
- Anggap Hoaks Konten Gibran-Jokowi 2029, Faldo PSI: AI Jangan Dipakai Buat Fitnah
- Raja Juli Antoni & Jokowi Bertemu di Solo, Ini yang Dibahas