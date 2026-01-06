Prabowo: Puluhan Juta Anak Sekolah Berangkat Tanpa Sarapan, Banyak yang Makan Nasi dengan Daun
jpnn.com, SENTUL - Presiden Prabowo Subianto mengatakan berdasarkan kajian menunjukkan satu dari lima anak Indonesia kekurangan gizi hingga 20 persen.
Bahkan di daerah, persentase kekurangan gizi mencapai lebih dari 30 persen.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam agenda retret bersama Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Selasa (6/2).
“Itu yang jelas dikatakan malnutrisi, stunting badannya sangat lemah, tetapi pertumbuhannya tidak normal,” ucap Prabowo.
Prabowo juga mengaku prihatin karena jutaan anak Indonesia berangkat pagi ke sekolah tanpa sarapan atau makan terlebih dahulu untuk mengawali hari.
“Ternyata puluhan juta anak-anak Indonesia berangkat sekolah tanpa makan pagi. Banyak juga mereka hanya makan nasi dengan daun-daun,” kata dia.
Hal ini menjadi salah salah satu alasan Prabowo mencanangkan program andalannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menyebut hingga 6 Januari 2026 hari ini, penerima manfaat MBG telah mencapai 55 juta di seluruh Indonesia.
