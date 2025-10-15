Prabowo: Puluhan Tahun Saya Membela Palestina

menu
Presiden Prabowo saat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, pada Selasa (14/10). Foto: Tim Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara telah menandatangani pokok-pokok persetujuan terkait gencatan senjata yang mengarah ke pada perdamaian di Gaza, Palestina.

Prabowo berharap bahwa upaya tersebut bakal sukses dan menjadi awal yang baik untuk perdamaian Palestina dan Israel.

Rencana perdamaian itu dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin (13/10) waktu setempat.

“Jadi, kami datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support, yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik,” ucap Prabowo di Halim Perdana Kusuma, pada Selasa (14/10).

Eks Danjen Kopassus itu menjelasan tahapan gencatan senjata mulai dijalankan, yakni pembebasan sandera hingga pasukan yang ditarik.

Dia mengaku Indonesia selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini.

“Dan memang ini tekad kami sebagai bangsa. Tekad saya, puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda, kami terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina,” jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku bersyukur karena Indonesia selama ini aktif mengirim bantuan, kapal, hingga pesawat terbang ke Palestina.

