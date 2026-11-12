Prabowo Punya Waktu 14 Hari Setor 2 Nama Pengganti Gibran dari Kursi Wapres RI
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto punya waktu selama 14 hari untuk mengusulkan dua nama menjadi Wapres RI setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat mundur dari pimpinan Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
"Batas waktu dari Presiden RI untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wapres, 14 hari," kata Muzani.
Diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres RI ke pimpinan MPR pada Kamis ini.
Namun, Muzani tak membeberkan alasan Gibran mundur dari posisi Wapres, karena isi surat pengunduran diri eks Wali Kota Solo itu belum sempat dibaca.
"Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai di depan pimpinan yang lain," ujarnya.
Namun, dia mengatakan pihaknya bakal mengadakan rapat antara para pimpinan fraksi di MPR bersama kelompok DPD demi menentukan langkah lanjutan setelah menerima surat pengunduran diri Gibran.
"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," ucapnya.
MPR tak membeberkan alasan Gibran mundur dari posisi Wapres, karena isi surat pengunduran diri eks Wali Kota Solo itu belum dibaca.
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