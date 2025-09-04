Prabowo & Putin Sempat Lakukan Pertemuan Khusus di Beijing, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

Pertemuan itu terjadi di sela kunjungan kerjanya menghadiri perayaan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada Rabu (5/9) kemarin.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pertemuan itu menjadi salah satu agenda penting Prabowo dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia.

Menurut Teddy, selain menghadiri acara parade yang diikuti oleh 26 pemimpin dunia, Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk bertemu langsung dengan Putin.

Kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

“Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” ucap Teddy.

Teddy menurutkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing berlangsung sangat singkat.

Usai menyelesaikan seluruh agenda, Kepala Negara langsung kembali ke Jakarta dan dijadwalkan tiba malam hari nanti.