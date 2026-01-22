Prabowo & Raja Charles III Bahas Kerja Sama Pemulihan 57 Taman Nasional Indonesia

jpnn.com, INGGRIS - Presiden Prabowo Subianto dan Raja Inggris Charles III menghasilkan komitmen kerja sama dalam upaya pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan taman nasional Indonesia.

Hal itu dibahas saat Prabowo dan Raja Charles III bertemu di London, Inggris, pada Rabu (21/1) waktu setempat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan fokus utama pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III adalah kerja sama di bidang lingkungan dan konservasi alam.

“Tadi Bapak Presiden bertemu dengan Raja Charles III, kemudian intinya adalah ada kerja sama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia,” ujar Teddy dikutip dari Biro Pers Istana, pada Kamis (22/1).

Menurut dia, kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap upaya konservasi yang telah dan sedang berjalan di sejumlah kawasan strategis.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Way Kambas di Lampung, yang selama ini dikenal sebagai pusat konservasi gajah Sumatra.

“Yang sudah berlangsung sekarang itu ada taman nasional di Way Kambas terkait gajah,” kata dia.

Selain Way Kambas, kerja sama konservasi juga dilakukan di kawasan Peusangan, Aceh.