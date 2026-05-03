Prabowo Rapat Terbatas di Hambalang, Begini Info dari Teddy

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/5).

Konon ratas itu secara khusus menyoroti perlindungan tenaga kerja dan optimalisasi peran perguruan tinggi.

Informasi soal ratas ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi sekretariat kabinet yang dikutip di Jakarta, Minggu (3/4/2026).

Teddy menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung dari sore hingga malam hari tersebut membahas berbagai isu strategis untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Dalam pembahasan isu ketenagakerjaan, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap penyampaian aspirasi dari berbagai serikat pekerja di seluruh daerah Indonesia," ujarnya.

Aspirasi itu disebut menjadi poin penting sebagaimana pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang berpihak pada kaum pekerja saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5), di Monumen Nasional Jakarta.

Selain perlindungan buruh, ratas tersebut juga menyoroti sektor pendidikan tinggi. Pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk terlibat langsung dalam pembangunan di daerahnya masing-masing.

"Pemerintah secara khusus mengutamakan peran fakultas teknik pada perguruan tinggi di daerah agar bisa terlibat langsung dalam pembangunan di wilayahnya," tuturnya.