Prabowo Reshuffle Budi Gunawan Dicopot, Kursi Menko Polkam Masih Kosong

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 yang ditetapkan pada 8 September 2025.

Dalam prosesi yang dimulai pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir. Hingga kini, Presiden Prabowo belum menetapkan pengganti sehingga kursi Menko Polkam masih kosong.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Sama seperti posisi Menko Polkam, kursi Menpora masih kosong karena penggantinya belum ditetapkan.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keppres pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Prabowo.

"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan para pejabat baru.

Acara kemudian berlanjut dengan penandatanganan berita acara pelantikan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara. (antara/jpnn)



