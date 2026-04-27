Prabowo Reshuffle Kabinet, Jumhur Hidayat Menteri LH, Dudung Abdurachman Kepala KSP
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dalam reshuffle jilid V yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4). Dalam perombakan ini, sejumlah posisi strategis diisi oleh tokoh baru maupun figur lama di lingkar pemerintahan.
Salah satu perubahan mencolok adalah penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Aktivis buruh tersebut resmi dilantik menggantikan pejabat sebelumnya dalam upaya memperkuat kebijakan lingkungan di pemerintahan saat ini.
Selain itu, presiden juga menunjuk Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dudung menggantikan posisi Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut.
Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah Presiden dalam menyegarkan kabinet serta meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Sejumlah pejabat lain juga turut dilantik dalam reshuffle kali ini, dengan sebagian besar berasal dari kalangan yang telah memiliki pengalaman di pemerintahan.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet memang telah beredar luas. Pemerintah menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Itu prerogatif Bapak Presiden,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menanggapi isu reshuffle.
Reshuffle kabinet ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, termasuk di bidang lingkungan hidup, komunikasi pemerintah, serta stabilitas politik. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Reshuffle Kabinet Sore Ini, Sejumlah Tokoh Datangi Istana, Begini Pengakuan Dudung
- Rayakan Hari Kartini dan HUT ke-63, TASPEN Salurkan Bantuan Sosial dan Fasilitas Belajar bagi Ratusan Anak Panti Asuhan
- Minta Tolong kepada Prabowo, Sitti Aminah: Bantu Anak Saya
- Surati Presiden Prabowo, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Ajukan 3 Tuntutan
- Stok Beras RI Tembus 5 Juta Ton, Wamentan Sudaryono: Tertinggi Sepanjang Sejarah
- JP Morgan Simpulkan Indonesia Kampiun Energi, Pengamat Anggap Prabowo Jago Strategi