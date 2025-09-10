Prabowo Reshuffle Kabinet, Sekjen Demokrat: Sesuai Kebutuhan Kinerja
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyakini langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mereshuffle kabinet pada Senin (8/9) kemarin didasari kebutuhan kerja.
"Saya meyakini bahwa ini adalah kebutuhan terhadap kinerja, kebutuhan terhadap bagaimana menyukseskan berbagai program yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).
Kang Hero sapaan Herman Khaeron meminta publik bersabar terhadap kemampuan menteri baru yang baru ditunjuk dalam reshuffle memperlihatkan kinerja.
"Beri kesempatan untuk menunjukkan bahwa kinerja dari menteri-menteri yang baru ini juga akan lebih baik," ujarnya.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto mengganti Budi Gunawan atau BG dari posisi Menko Polkam dalam reshuffle kabinet pada Senin (8/9) kemarin.
Belakangan, Kepala Negara menunjuk Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim setelah terbit surat Mensesneg.
Selain BG, Prabowo mengganti Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan (Menkeu) untuk dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Selanjutnya, Menteri BP2MI yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Kadir Karding diganti oleh legislator DPR RI dari fraksi Golkar Mukhtarudin.
Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menyakini langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mereshuffle kabinet pada Senin (8/9) kemarin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR RI, Alasannya Begini
- Reshuffle Senin Kemarin Dianggap Tahap Awal, Konon Bakal Ada Episode Selanjutnya
- Telah Diterima dengan Baik, MBG Disambut Antusias Oleh Siswa di Berbagai Daerah
- Idrus Bicara Kemungkinan Kader Golkar Pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora
- Peneliti: Letkol Teddy Bikin Kebijakan Pak Prabowo Bebas Hambatan
- Tanggapi Kasus Ferry Irwandi, Sekjen Demokrat: Kalau Tak Ada Indikasi, Jangan Dibuat-Buat