menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Prabowo Resmi Lantik Adies Kadir Sebagai Hakim MK

Prabowo Resmi Lantik Adies Kadir Sebagai Hakim MK

Prabowo Resmi Lantik Adies Kadir Sebagai Hakim MK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto usai melantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Adies Kadir dilantik dengan mengenakan toga berwarna merah khas hakim MK.

Pelantikan Adies berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9b Tahun 2026, tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga:

Seusai diputarkan lagu Indonesia Raya, Adies membacakan sumpahnya di hadapan Prabowo dan sejumlah menteri.

“Mengangkat Prof Dr Ir Adies Kadir SH M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak pengucapan sumpah," ucap Prabowo.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik baik dan seadil adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-luasnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," tutur Adies saat pelantikan.

Baca Juga:

Adapun, Adies Kadir pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Adies dicalonkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR, dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1). (mcr4/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Berita Selanjutnya:
Adies Kadir Jadi Hakim MK, Ini Reaksi Istana

Pelantikan Adies berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9b Tahun 2026, tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI