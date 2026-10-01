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Prabowo Resmi Lantik Suyudi Jadi Kapolri Menggantikan Listyo Sigit

Prabowo Resmi Lantik Suyudi Jadi Kapolri Menggantikan Listyo Sigit
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Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

Selain Suyudi, Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 2026 Tentang Pengangkatan Kapolri dan Wakil Polri.

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Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Suyudi dan Wahyu.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

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Selanjutnya, Suyudi dan Wahyu menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Prabowo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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