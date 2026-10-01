Prabowo Resmi Lantik Suyudi Jadi Kapolri Menggantikan Listyo Sigit
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).
Selain Suyudi, Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 2026 Tentang Pengangkatan Kapolri dan Wakil Polri.
Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Suyudi dan Wahyu.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Selanjutnya, Suyudi dan Wahyu menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Prabowo, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Suyudi Gantikan Sigit, PKB: Pergantian Kapolri Membawa Harapan Baru
- Sigit Dicopot dari Pos Kapolri, Guntur PDIP: Regenerasi Jadi Bagian Demokrasi Sehat
- Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Ketua Umum PB SEMMI Soroti Rekam Jejaknya
- PDIP Gembira Prabowo Copot Sigit dari Kapolri
- Sampaikan Dukungan untuk Jenderal Suyudi, Paulus Ronald Sinambela Dorong Polri Semakin Humanis
- Lemkapi Sebut Kombinasi Suyudi dan Wahyu Perkuat Kepemimpinan Polri