Copot Purbaya, Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menkeu
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.
Seusai pembacaan keppres itu, Presiden Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Suahasil Nazara.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.
Selanjutnya, Suahasil menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.
Dengan begitu, Suahasil resmi menjadi menteri keuangan. Adapun Purbaya menempati jabatan penting itu sejak 8 September 2025 hingga akhirnya digantikan oleh Suahasil.(dit/jpnn)
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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