Copot Purbaya, Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara Jadi Menkeu

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

Seusai pembacaan keppres itu, Presiden Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Suahasil Nazara.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Suahasil menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo.

Dengan begitu, Suahasil resmi menjadi menteri keuangan. Adapun Purbaya menempati jabatan penting itu sejak 8 September 2025 hingga akhirnya digantikan oleh Suahasil.(dit/jpnn)