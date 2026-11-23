jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR RI.

Berdasarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Gedung MPR RI, Kawasan Senayan, sekitar pukul 16.47 WIB, pada Senin (23/11).

Prabowo bersama sejumlah pimpinan MPR RI duduk bersama di dalam satu ruangan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu menyerahkan amplop putih berukuran besar kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang berisi dua nama cawapres.

Menurut Prabowo, penyerahan nama itu sesuai ketentuan konstitusional dan ketentuan tata negara.

“Hari ini saya hadir untuk menyampaikan 2 nama yang saya usulkan untuk dipilih oleh MPR sebagai wapres untuk menyelesaikan masa jabatan sampai dengan 2029,” ucap Prabowo saat menyerahkan nama tersebut.

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari kursi wapres pada Kamis (12/11) lalu.

Sejumlah nama pun masuk dalam bursa cawapres, Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. (dit/jpnn)