Prabowo Resmi Tunjuk Mentan Amran Sulaiman Jadi Kepala Bapanas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggantikan Arief Prasetyo Adi.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat membenarkan Amran Sulaiman dipercaya memegang pucuk pimpinan di Bapanas.

Sarwo mengatakan penunjukan tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden tertanggal 9 Oktober 2025.

"Kalau SK-nya baru diterima kemarin, memang sudah diganti, dalam SK-nya per tanggal 9 Oktober 2025, berarti kemarin," kata Sarwo dikutip Sabtu (11/10).

Namun, kata Sarwo Edhy, dokumen resmi baru diterima oleh Kepala Bapanas pada Jumat 9 Oktober 2025 sore di Jakarta.

"SK-nya baru diterima hari ini (Jumat,10/10), sore ini," ujarnya lagi.

Edhy melnjutkan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya masih sempat masuk kantor seperti biasa di pagi hari, sebelum menerima informasi resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai keputusan pergantian tersebut.

"Iya, iya, sempat masuk kantor sebentar. Dari pagi sih ada, hanya baru tahu beliau (Arief Prasetyo Adi) sore hari," kata Edhy singkat.