Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI AD

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun TNI-Polri serta 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat (AD) pada Kamis (13/8).

Peresmian digelar secara hybrid melalui konferensi video di mana Presiden Prabowo mengikuti kegiatan dari Istana Merdeka.

Prabowo mengapresiasi kepada jajaran TNI dan Polri atas pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

Dia menilai pembangunan jembatan dan sumber air bersih merupakan wujud nyata pengabdian TNI-Polri kepada rakyat.

“Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan kepada Kapolri,” ucap Prabowo.

“Juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri, dan seluruh anggota TNI dan seluruh anggota Polri. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa keberadaan TNI dan Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tersebut menjadi bukti nyata semangat TNI dan Polri untuk senantiasa hadir di tengah rakyat.