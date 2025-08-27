Prabowo Resmikan Gedung Layanan RS Pusat Otak, Tak Kalah dengan Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8).

Peresmian itu ditandai dengan pemencetan tombol sirine dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.

“Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan fasilitas dan tenaga ahli di RS PON Mahar Mardjono tidak kalah dari yang dimiliki di luar negeri.

Dia mengaku terkesan sangat bangga usai melihat fasilitas-fasilitas yang dimiliki RS bertaraf internasional itu.

“Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik, alat, dan spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit-rumah sakit yang terbaik di luar negeri,” kata dia.

Tak hanya itu, eks Menteri Pertahanan itu juga memberikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang telah bekerja dengan baik dalam menghadirkan fasilitan kesehatan unggulan.

“Saya harus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya, keberhasilan saudara-sudara untuk membangun fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional,” tuturnya. (mcr4/jpnn)