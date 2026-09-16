Prabowo Resmikan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan LRT Jakarta Rute Rawamangun-Manggarai pada Rabu (16/9).

Sebelum meresmikan, Prabowo terlebih dahulu menjajal LRT Jakarta dari Stasiun Kelapa Gading didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Prabowo tak menyangka bahwa saat ini Jakarta sebagai salah satu kota yang mempunyai transportasi umum yang mumpuni termasuk yang berbentuk kereta layang.

Manggarai menjadi salah satu wilayah di Jakarta dengan pusat transportasi yang lengkap termasuk LRT, KRL, TransJakarta, TransKabodetabek, hingga Kereta Bandara.

“Saya sangat bahagia hari ini. Enak naik LRT, luar biasa,” ucap Prabowo di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan.

Prabowo lalu memuji Pramono Anung yang disebut sebagai salah satu gubernur hebat yang mampu mewujudkan transportasi umum nyaman di Jakarta.

“Selamat, terima kasih gubernur, saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat ya saya akui dia hebat, walaupun, walaupun bukan dari partai saya,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang dikenal sebagai Si Doel.