Prabowo Resmikan SPPG & Gudang Pangan Polri, Tegaskan MBG Tak Hamburkan Uang

Prabowo Resmikan SPPG & Gudang Pangan Polri, Tegaskan MBG Tak Hamburkan Uang

Prabowo Resmikan SPPG & Gudang Pangan Polri, Tegaskan MBG Tak Hamburkan Uang
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan Polri. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan Polri.

Program itu menjadi bagian dari penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan.

Prabowo menegaskan MBG bukan program menghambur-hamburkan anggaran.

Dia menyebutkan pembiayaan MBG berasal dari hasil efisiensi belanja negara yang sebelumnya banyak terserap untuk kegiatan tidak produktif.

“Uang ini hasil penghematan. Kalau tidak dihemat, habis dimakan pemborosan dan praktik-praktik yang tidak bermanfaat,” tegas Prabowo.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran dinilai Presiden berani mengambil inisiatif di luar tugas pokok kepolisian demi kepentingan rakyat.

Menurut Prabowo, keamanan sejati adalah ketika rakyat tidak lapar dan punya harapan hidup yang lebih baik.

Prabowo mengungkapkan hingga kini MBG sudah menjangkau lebih dari 60,2 juta penerima manfaat dengan dukungan sekitar 23 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

