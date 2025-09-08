Prabowo Resuffle Kabinet, Dito Ariotedjo Mengaku Legawa Diberhentikan sebagai Menpora
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap lima menteri Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).
Salah satu dari lima menteri yang kena reshuffle adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo.
Dito mengatakan telah mengetahui rencana perombakan kabinet sejak Senin pagi sebelum diumumkan secara resmi, pada sore harinya.
“Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” kata Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam.
Ia menuturkan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja yang telah dilaksanakan selama dirinya menjabat Menpora sejak April 2023.
“Insya Allah pengganti barunya akan segera diumumkan,” ujarnya menambahkan.
Selama hampir tiga tahun menjabat, Dito menyebut telah melakukan transformasi di bidang olahraga dan kepemudaan. Ia berharap Menpora berikutnya dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan.
“Kita lihat bagaimana ekosistem olahraga dan juga pergerakan anak muda sekarang lebih baik. Saya harap pengganti saya bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan dan belum tuntas,” ujar politikus Partai Golongan Karya itu.
Presiden Prabowo Subianto mereshuffle lima menteri Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Dari lima menteri yang kena reshuffle, salah satunya Menpora Dito.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dito Ariotedjo Dicopot dari Kursi Menpora Kabinet Merah Putih, Siapa Penggantinya?
- Prabowo Lantik 4 Menteri Pengganti Budi Arie, BG, Dito, dan Sri Mulyani
- Menpora Kirim Bantuan ke Sekolah Rakyat di Tuban, PP IPA: Bentuk Kehadiran Negara
- BULOG Salurkan Bantuan Pangan ke Kampung Wogikel dan Wanam di Papua Selatan
- Daftar Nama Menteri Penerima Tanda Jasa dari Presiden Prabowo
- Prabowo Mendadak Panggil Menteri, Kapolri Hingga Panglima TNI ke Hambalang, Ini yang Dibahas