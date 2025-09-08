menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Prabowo Resuffle Kabinet, Dito Ariotedjo Mengaku Legawa Diberhentikan sebagai Menpora

Prabowo Resuffle Kabinet, Dito Ariotedjo Mengaku Legawa Diberhentikan sebagai Menpora

Prabowo Resuffle Kabinet, Dito Ariotedjo Mengaku Legawa Diberhentikan sebagai Menpora
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan sambutan saat acara peluncuran program beasiswa studi singkat Australia Awards di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle terhadap lima menteri Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Salah satu dari lima menteri yang kena reshuffle adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo.

Dito mengatakan telah mengetahui rencana perombakan kabinet sejak Senin pagi sebelum diumumkan secara resmi, pada sore harinya.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” kata Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam.

Ia menuturkan Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja yang telah dilaksanakan selama dirinya menjabat Menpora sejak April 2023.

“Insya Allah pengganti barunya akan segera diumumkan,” ujarnya menambahkan.

Baca Juga:

Selama hampir tiga tahun menjabat, Dito menyebut telah melakukan transformasi di bidang olahraga dan kepemudaan. Ia berharap Menpora berikutnya dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan.

“Kita lihat bagaimana ekosistem olahraga dan juga pergerakan anak muda sekarang lebih baik. Saya harap pengganti saya bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan dan belum tuntas,” ujar politikus Partai Golongan Karya itu.

Presiden Prabowo Subianto mereshuffle lima menteri Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Dari lima menteri yang kena reshuffle, salah satunya Menpora Dito.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI