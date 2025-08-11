Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Peru di Istana

jpnn.com - Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8).

Ratusan pasukan dihadirkan untuk mengikuti upacara sambutan. Tak hanya itu, sejumlah orang yang mengenakan baju adat juga menghadiri upacara.

Pantauan JPNN.com di lokasi, Dina tiba dengan diiringi rangkaian pasukan pengawal yang menggunakan motor diikuti pasukan berkuda.

Baca Juga: Prabowo Gelontorkan Rp 7 Triliun dari APBN untuk Program Sekolah Rakyat

Saat tiba di halaman istana, puluhan anak sekolah terlihat melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Peru.

Dina tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu tua dan peci.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Peru pun dimainkan oleh regu pemusik.

Baca Juga: Pejabat Kementerian ESDM Ini Terima Rp 1 Miliar terkait Korupsi Tambang di Bengkulu

Selain itu, ada meriam kehormatan yang ditembakkan sebanyak 20 kali. Prabowo kemudian mengajak Dina untuk melakukan inspeksi pasukan.

Setelah mengecek pasukan, Prabowo lalu mengenalkan Dina kepada sejumlah menteri.