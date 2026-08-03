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Prabowo Sambut Perdana Menteri Thailand Anutin di Istana Negara

Prabowo Sambut Perdana Menteri Thailand Anutin di Istana Negara
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Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (3/8) sore. Foto: tangkapan layar Kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (3/8) sore.

Ratusan pasukan dengan seragam lengkap maupun yang mengenakan baju adat hadir untuk mengikuti upacara sambutan.

Pantauan JPNN.com di lokasi, ketibaan Anutin tiba sekitar pukul 16.53 WIB dengan diiringi rangkaian 120 pasukan berkuda dan puluhan pengawal bermotor.

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Saat tiba di halaman istana, ratusan siswa sekolah melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Thailand.

Dia juga disambut oleh Tari Sekar Sahitya Ayu (Jaipongan klasik) yang berasal dari Jawa Barat.

Anutin tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam. Anutin memakai setelan jas biru tua.

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Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Thailand pun dimainkan oleh regu pemusik.

Selain itu, ada meriam kehormatan yang ditembakkan sebanyak 21 kali. Prabowo lalu mengajak Anutin untuk melakukan inspeksi pasukan.

Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (3/8) sore.

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