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Prabowo Sambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Negara

Prabowo Sambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Negara
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Presiden Prabowo bersama Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier saat memeriksa pasukan upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6) hari ini. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6) hari ini.

Ratusan pasukan dihadirkan untuk mengikuti upacara sambutan. Tak hanya itu, sejumlah orang mengenakan baju adat juga menghadiri upacara.

Pantauan JPNN.com di lokasi, ketibaan Steinmeier tiba sekitar pukul 11.31 WIB dengan diiringi rangkaian pasukan pengawal yang menggunakan motor diikuti pasukan berkuda.

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Saat tiba di halaman istana, ratusan siswa sekolah melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Jerman.

Steinmeier tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Jerman pun dimainkan oleh regu pemusik.

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Selain itu, ada meriam kehormatan yang ditembakkan sebanyak 21 kali. Prabowo lalu mengajak Steinmeier untuk melakukan inspeksi pasukan.

Setelah mengecek pasukan, Prabowo juga mengenalkan Steinmeier kepada sejumlah menteri yang hadir. (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Presiden Prabowo menyambut Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6).


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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