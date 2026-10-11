Prabowo Sambut Presiden Mesir El-Sisi di Istana Merdeka, Perkuat Kemitraan Strategis
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/10).
Kunjungan itu disebut menjadi momentum penting bagi Indonesia dan Mesir untuk memperkuat kemitraan strategis serta mendorong kerja sama konkret di berbagai bidang.
Penyambutan Presiden El-Sisi berlangsung dengan upacara kenegaraan.
Rangkaian prosesi diawali dengan pengawalan pasukan motoris dan berkuda yang mengiringi perjalanan rombongan Presiden Mesir menuju Istana Merdeka.
Kehadiran El-Sisi juga disambut antusias oleh pelajar yang berjajar di sepanjang jalur penyambutan sambil mengibarkan bendera Indonesia dan Mesir.
Suasana penyambutan juga dimeriahkan dengan penampilan Tari Tandok yang berasal dari Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Presiden Prabowo kemudian menyambut langsung Presiden El-Sisi di sisi barat Istana Merdeka.
Kedua pemimpin berjabat tangan sebelum bersama-sama menuju beranda depan Istana Merdeka untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan.
Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka
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