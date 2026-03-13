Prabowo Sampaikan Kabar Gembira untuk 35 Juta Keluarga Menjelang Lebaran

Presiden Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas kesiapan pemerintah menghadapi periode mudik dan Lebaran, di Istana Negara, pada Jumat (13/3). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah menyiapkan tambahan bantuan pangan bagi puluhan juta keluarga penerima manfaat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas kesiapan pemerintah menghadapi periode mudik dan Lebaran, di Istana Negara, pada Jumat (13/3).

Prabowo meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan pangan tambahan tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Menteri sosial yakinkan bahwa tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat desil 1,2,3 dan 4 berjalan dengan baik. Juga bantuan sosial reguler yakinkan bisa tepat waktu,” ujar Prabowo.

Dia menekankan bantuan tersebut sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah, menjelang Lebaran yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan rumah tangga.

Selain itu, Prabowo juga meminta kementerian dan lembaga mempercepat belanja prioritas pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat.

Program yang dimaksud antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan bantuan stimulan perumahan swadaya.

“Para kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan belanja prioritas pemerintah untuk masyarakat seperti FLPP, bantuan stimulan perumahan swadaya,” kata dia.

