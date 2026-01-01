menu
Prabowo Sampaikan Kalimat Ini di Posko Pengungsian Bencana Tapsel

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu malam (31/12/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahan yang dia pimpin tidak akan meninggalkan rakyat yang terdampak bencana.

Kalimat itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di posko pengungsian Batu Hula, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu (31/12/2025) malam.

"Percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan dirinya telah menugaskan para menteri untuk turun langsung ke daerah-daerah terdampak guna mengecek, melihat, dan memantau perkembangan penanganan di lapangan.

"Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat," lanjutnya.

Kepala Negara juga mengajak masyarakat untuk terus bersyukur, menjaga kesehatan, serta memelihara semangat, keikhlasan, dan keteguhan jiwa dalam menghadapi musibah ini..

Dia menekankan pentingnya sikap saling menguatkan dan gotong royong sebagai modal utama untuk melewati masa sulit.

"Kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita dan yang paling penting tadi kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan," ucap Prabowo di hadapan pengungsi.

