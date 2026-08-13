Prabowo Sanjung Inisiatif TNI-Polri Bantu Rakyat, Sudah Dipantau Sejak Jadi Menhan

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dirinya telah memantau berbagai inisiatif TNI dan Polri dalam membantu masyarakat sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat, pada Kamis (13/8).

Menurut dia, berbagai inisiatif tersebut bahkan telah berjalan sebelum dirinya memberikan instruksi kepada TNI dan Polri.

“Saudara-saudara telah berinisiatif sebelum sesungguhnya saya memberi instruksi. Saudara-saudara sudah bekerja,” ucap Prabowo.

Dia menuturkan telah memonitor berbagai inisiatif yang dilakukan TNI sejak beberapa tahun lalu, termasuk ketika dirinya masih menjabat Menteri Pertahanan.

Prabowo secara khusus menyebutkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai salah satu perwira yang telah mengambil sejumlah inisiatif positif sebelum menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat.

“Jenderal Maruli, sebelum menjadi Kasad, sebelum menjabat jabatan yang tertinggi di Angkatan Darat, saya telah monitor saudara mengambil inisiatif-inisiatif yang baik,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang pengabdian dan perbuatan baik yang dilakukan oleh prajurit maupun pejabat pada akhirnya akan diketahui dan diingat oleh masyarakat.