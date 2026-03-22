Prabowo Sapa dan Rangkul Warga Saat Open House di Istana Presiden

Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama putranya, Didit Hediprasetyo (ketiga kiri) dan Mensesneg Prasetyo Hadi (kiri) menyapa warga dalam halalbihalal Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Presiden Prabowo menggelar open house tersebut dengan kapasitas sekitar 5.000 orang yang berlangsung pada siang hingga sore hari. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/app/rwa.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyapa, bersalaman, hingga merangkul masyarakat umum yang hadir dalam acara open house di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prabowo tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.00 WIB.

Dia mengenakan baju koko putih, celana panjang hitam, dan peci hitam.

Kehadiran Presiden menyapa warga didampingi oleh sang putra Didit Hediprasetyo, yang mengenakan baju koko berwarna biru dan peci hitam.

Saat memasuki ruang acara, Prabowo langsung menyalami dan mengucapkan selamat Idulfitri kepada masyarakat yang hadir.

Masyarakat pun menyambutnya dengan sangat antusias untuk menjabat tangan kepada Presiden.

Momen silaturahmi ini begitu berkesan bagi masyarakat yang hadir. Bahkan, beberapa terlihat menangis dan berusaha memeluk Presiden.

Dalam ajang silaturahmi ini, Presiden juga didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

