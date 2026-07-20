Prabowo: Saya Diserang Karena Memberi Makan Bergizi Anak, Dituduh Pemborosan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya kerap diserap karena memberi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa Indonesia.

Menurut dia, serangan dan kritikan mengenai MBG itu karena dirinya dianggap boros anggaran.

Hal itu dia katakan saat taklimat dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Senin (20/7).

“Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan,” ucap Prabowo.

Dia pun menyindir bahwa pihak-pihak yang mengkritik dirinya soal MBG justru diam saat kekayaan Indonesia diambil asing.

“Ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia, tiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu mengungkit bahwa pemberian MBG kepada siswa hingga ibu hamil adalah untuk mengurangi kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.

“Minimal 1/4 anak anak kita stunting, sebagian besar juga banyak yang tidak makan di sekolah, kita dituduh pemborosan,” tuturnya. (dit/jpnn)



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