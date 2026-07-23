Prabowo: Saya Kaget, Ternyata Saudara Listyo Sigit
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Puncak Perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Minggu malam.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan adanya pihak-pihak yang diduga merencanakan upaya menjatuhkan dirinya sebelum resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Dia mengatakan rencana tersebut diketahui berdasarkan informasi mengenai pertemuan yang berlangsung pada 3 Oktober 2024 atau sekitar dua pekan sebelum pelantikannya.
"Saya kaget. Pertemuan-pertemuan apa itu, permufakatan berbuat kejahatan itu dari Saudara Listyo Sigit itu. Pertemuannya tanggal 3 Oktober sebelum saya dilantik. Saya dilantik tanggal 20," ujar Prabowo.
Prabowo menyebut pertemuan tersebut berlangsung sebelum dirinya dilantik dan diduga membahas rencana untuk menggagalkan pemerintahannya.
"Sebelum dilantik, mereka sudah merencanakan saya harus diturunkan," katanya.
Presiden Prabowo juga menyebutkan adanya dugaan menciptakan kekacauan saat pelantikan presiden dan wakil presiden.
Ia pun menyinggung sejumlah slogan yang sempat muncul, seperti "Indonesia Peringatan Darurat", "Indonesia Gelap", hingga "Kabur Aja Dulu".
Prabowo ungkap ada rencana menjatuhkannya sebelum dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024.
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