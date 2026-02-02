Prabowo: Saya Kalah di Sumbar dan Aceh Tetap Membangun Habis-habisan

jpnn.com, SENTUL - Presiden Prabowo Subianto mengatakan seluruh jajarannya harus bersinergi mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Dia menegaskan tak pilih kasih terhadap para kepala daerah meskipun berbeda partai maupun pilihan presiden saat Pilpres 2024.

Hal itu dikatakan Prabowo saat sambutan di hadapan para menteri, kepala lembaga, hingga pemimpin daerah dalam agenda Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, pada Senin (2/2).

“Saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana ya? Dulu milih calon nomor 1,2,3 saya enggak akan tanya,” ujar Prabowo.

Dia pun menyinggung mengenai dirinya yang kalah suara di Sumatera Barat saat Pilpres 2024. Walau begitu, Prabowo mengaku tetap menyamaratakan programnya hingga ke Sumbar.

“Buktinya saya kalah di Sumbar, tapi tetap MBG sampai ke Sumbar tetap koperasi merah putih kita rehabilitasi Sumbar,” kata dia.

Tak hanya Sumbar, Prabowo juga mengaku tetap membangun wilayah Aceh meski warga di sana tak memenangkannya.

“Saya juga kalah di Aceh kan? Tetap kita bangun habis-habisan kalah menang biasa karena kita mengabdi untuk rakyat Indonesia,” tuturnya. (mcr4/jpnn)