Prabowo: Saya Mengerti Nelayan Hadapi Risiko Besar
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada Sabtu (9/5) kemarin.
Di hadapan para nelayan dan masyarakat umum, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat.
“Saya mengerti, saya mantan tentara, saya mengerti nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main, cuaca bisa berubah, arus bisa berubah,” ujar Prabowo.
Dia menyebutkan nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat.
“Saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih untuk itu,” kata dia.
Prabowo menegaskan pemerintahan yang dia pimpin terus berkomitmen memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan, hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan.
Menurutnya, tak boleh ada lagi nelayan yang merasa diabaikan.
“Para nelayan sering dilupakan orang-orang pintar di Jakarta, tidak peduli dengan nasibnya. Sekarang berubah. Pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia,” jelas Prabowo.
