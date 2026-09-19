Prabowo: Saya Siap Mati untuk Negara Ini
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, terbebas dari kelaparan, serta mampu menjamin kesehatan dan masa depan setiap anak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para kader dan tamu undangan yang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta Pusat, pada Jumat (18/9) malam.
Prabowo mengungkapkan, tekad untuk mengabdi dan membela bangsa telah tumbuh sejak dirinya masih muda.
Pada usia 18 tahun, dia telah berkomitmen memberikan seluruh tenaga dan hidupnya demi kehormatan negara serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya dari kecil, saya disumpah. Saya siap waktu itu, 18 tahun, saya siap mati untuk negara ini. Saya ingin membela bangsa saya untuk melihat suatu saat Indonesia terhormat, rakyat Indonesia sejahtera, tidak ada orang lapar di Indonesia,” ucap Prabowo.
Menurut dia, kesejahteraan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan.
Setiap anak disebut harus memperoleh makanan yang cukup sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
“Tidak ada Bapak dan Ibu yang bingung kalau anaknya sakit. Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah kelaparan,” kata dia.
Pada usia 18 tahun, Prabowo mengaku berkomitmen memberikan seluruh tenaga dan hidupnya demi kehormatan negara serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
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