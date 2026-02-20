menu
Prabowo Sebaiknya ke Washington, Mengingatkan Donald Trump untuk Setop Perang

Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid menyambut positif keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang siap ke Teheran untuk menjadi mediator penyelesai konflik Iran vs AS-Israel.

Sebab, kata HNW sapaan Hidayat Nur Wahid, keinginan Prabowo ingin menjadi mediator sejalan dengan prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia. 

"Ya, tentu secara prinsip konstitusi memang membuat penegasan, ya, tentang pentingnya Indonesia aktif menghadirkan perdamaian dunia," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).

HNW menyarankan Prabowo tidak hanya ke Teheran untuk menjadi juru damai, tetapi bisa terbang ke Washington bertemu Presiden AS Donald Trump

"Beliau memang bukan hanya perlu datang ke Teheran, tetapi juga ke Washington, terutama sekali ke Washington," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

HNW menuturkan Prabowo di Washington perlu mengingatkan Trump untuk menghentikan perang dengan Iran.

"Mengingatkan Donald Trump bahwa serangan ini, ya, harus dihentikan," katanya.

Dia merasa Trump bakal mendengarkan ucapan Prabowo, terlebih pujian yang sebelumnya Presiden Paman Sam bagi eks Danjen Kopassus itu.

