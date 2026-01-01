menu
Prabowo Sebar 6 Foto Malam Tahun Baru, Salindia Terakhir Mengharukan
Warga Tapanuli Selatan yang terdampak bencana, melihat Presiden Prabowo Subianto dari dekat pada malam Tahun Baru. Foto: IG

jpnn.com - TAPSEL - Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam Tahun Baru di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Suasana mengharukan di tengah duka bencana berubah menjadi semangat dan gairah untuk bersukacita.

"Presiden menyambangi warga terdampak bencana yang tengah mengungsi dan menggelar menonton bersama film animasi karya anak bangsa, Jumbo," bunyi keterangan di Instagram pada akun prabowo.

Ada enam foto Malam Tahun Baru yang disebar atau dibagikan akun prabowo. 

Pada slide atau salindia terakhir, terlihat sejumlah petugas lapangan di kejauhan ikut beramai-ramai menghabiskan malam pergantian tahun.

Tak jelas nama atau asal daerah para petugas lapangan tersebut. Bisa jadi mereka bukan warga Tapsel, tetapi operator atau pekerja yang mendapat jatah bertugas di pengungsian.

