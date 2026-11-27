jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah siap mengirimkan ribuan guru ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan. Itu sebagai upaya peningkatan kompetensi guru.

Tercatat sebanyak 3.350 guru yang akan dikirim untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di sejumlah negara pada 2027.

“Kami akan berangkatkan guru-guru kita ke luar negeri. Dikirim untuk ikut pelatihan dan pendidikan di Kanada, Inggris, Tiongkok, India, Maroko, Thailand, Filipina, Malaysia, Rusia,” tutur Presiden Prabowo dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11),

Presiden menegaskan upaya tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

“Kami akan terus menata guru-guru, kami akan terus membantu guru-guru supaya punya kemampuan yang terbaik,” ujar Prabowo.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki penataan guru.

Dari Januari hingga November 2026, pemerintah telah menyalurkan berbagai aneka tunjangan sebesar Rp70,64 triliun untuk guru ASN dan Rp20,21 triliun untuk 916.075 guru non-ASN.

Presiden juga menyampaikan bahwa sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes.