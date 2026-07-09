Prabowo Sebut Banyak Orang Pintar Menuduh Pemerintah Berbohong Soal Swasembada Pangan

jpnn.com, KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa keberlangsungan hidup suatu negara dan bangsa ditentukan oleh tiga hal, yakni pangan, energi, dan air.

Hal itu dia katakan saat agenda Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7).

“Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyatnya sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.

“Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air. Makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB,” lanjutnya.

Menurut dia, tanpa ketiga faktor tersebut, suatu bangsa akan sulit untuk bertahan, berdaulat, sejahtera, dan sulit untuk makmur.

“Alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan,” kata dia.

Baca Juga: Anwar Abbas Dukung Keputusan Prabowo yang Golongkan LGBT Sebagai Ancaman Nonmiliter

Meski demikian, Prabowo menuding masih banyak pihak yang meremehkan bahwa pemerintah telah melakukan swasembada pangan.

“Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pintar mengejek, menyekat, dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan,” tuturnya.