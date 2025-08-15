Prabowo Sebut Dunia Mengagumi Mulusnya Transisi Kepemimpinan dari Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya sangat baik bahkan diakui dunia.
Menurut dia, transisi itu berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik.
Hal itu dia katakan saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).
“Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” ucap Prabowo.
Eks Menhan itu menyebutkan bahwa tidak semua negara mampu melakukan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti dirinya dan Jokowi.
Bahkan dia kerap kali ditanya oleh pemimpin negara asing tentang transisi yang baik itu.
“Di mana-mana ketika saya di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya how did you do it? How did Indonesia manage? Saya sampaikan ke mereka kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia,” kata dia.
Prabowo bilang Indonesia menganut demokrasi yang sejuk dan mempersatukan bukan demokrasi yang saling menjatuhkan, memaki, menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci.
Prabowo Subianto mengatakan bahwa transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya sangat baik bahkan diakui dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jazuli: Pidato Kenegaraan Prabowo Menunjukkan Determinasi Kepemimpinan, Kerakyatan & Kemajuan RI
- Dukung Program MBG, Polres Banyuasin Groundbreaking SPPG di Desa Biyuku
- Puan Ungkap Alasan Megawati Absen di Sidang Tahunan, Ternyata...
- Fenomena Minyak Goreng yang Sempat Langka, Prabowo Singgung Serakahnomics
- Pidato Saat Sidang Tahunan, Prabowo Puji Capaian Soekarno Hingga Jokowi
- Ketua MPR Puji Kinerja Pemerintahan Prabowo di Sidang Tahunan