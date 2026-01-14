Prabowo Sebut Indonesia Mencapai Swasembada Pangan, Eli Salomo Sinaga Merespons

jpnn.com, JAKARTA - Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional tahun 2025.

Presiden memandang pencapaian swasembada beras hanya dalam waktu satu tahun merupakan bukti kerja keras kabinetnya dan para pembantunya.

"Waktu saya dilantik jadi Presiden, memang saya beri target empat tahun swasembada beras, swasembada pangan. Saudara saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang tadinya 4 tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara 1 tahun kita sudah swasembada. Satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata kata salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network Eli Salomo Sinaga menirukan pernyataan Presiden Prabowo.

Eli Salomo Sinaga menegaskan Pemerintahan Prabowo-Gibran membuktikan janjinya mewujudkan swasembada pangan.

“Kita telah berhasil mencapai swasembada beras dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Kami optimis kita akan mencapai swasembada pangan nasional, together we will rise, ujar Eli Salomo.

Dia menyebut 98 Resolution Network menilai komitmen kuat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada telah dibuktikan melalui sejumlah kebijakan.

Misalnya pertama, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 73/Kpts./OT.050/M/02/2025 Tentang Satuan Tugas Swasembda Pangan.

“Jangkauan kerja Satgas ini sampai ke Kabupaten Kota hingga Petugas lapangan. Stategi utama dalam mencapai swasembda adalah peningkatan produksi dengan optimalisasi seluruh sumber daya lahan yang tersedia dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten,” ujar Eli Salomo yang juga Sekjend Persaudaraan 98.