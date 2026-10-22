Prabowo Sebut Indonesia Mode Survival, Bahlil Mau Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

jpnn.com - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengonfirmasi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa Indonesia sedang survival.

Hal itu dikatakan Bahlil usai Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Seluruh kementerian diminta menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto ke dalam implementasi program yang mendukung upaya tersebut.

“Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara, Bapak Presiden sebagai presiden, pasti apa yang disampaikan Bapak Presiden semua kementerian mampu menjabarkan dalam konteks implementasi program untuk menuju pada survival,” ucap Bahlil.

Menteri ESDM itu mencontohkan untuk kementeriannya akan dipertimbangkan tidak mengekspor gas ke negara lain.

Pertimbangan itu agar gas digunakan memenuhi kebutuhan dalam negeri dibandingkan untuk negara lain.

“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sekarang berada dalam kondisi harus survival.