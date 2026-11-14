Prabowo Sebut Kapolri Suyudi Membanggakan, Akui Awalnya Tak Kenal

jpnn.com, PALU - Presiden Prabowo Subianto menyebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai sosok yang membanggakan, melegakan, dan menyejukkan. Prabowo mengaku awalnya tidak mengenal Suyudi sebelum menunjuknya memimpin Polri.

"Kapolri yang baru dan membanggakan, dan melegakan, serta menyejukkan," kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam siaran langsung Sekretariat Presiden yang dipantau dari Jakarta. Ia mengatakan hanya sekali bertemu Suyudi beberapa tahun lalu, ketika Suyudi masih menjabat kepala kepolisian resor (kapolres).

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Prabowo kemudian menceritakan proses pergantian Kapolri. Menurut dia, beberapa nama sempat disodorkan kepadanya, tetapi tidak ada yang cocok di hatinya. Ia lalu menanyakan siapa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mendapat jawaban Suyudi, yang berasal dari Pandeglang, Banten.

"Ini Kepala BNN siapa itu? Ini Pak Suyudi, Pak. Dari mana dia? Pandeglang, Banten. Habis itu, kau Kapolri," ujar Prabowo.

Presiden menilai keputusan memilih Suyudi sebagai Kapolri sudah tepat dan berkat pilihan itu negara terselamatkan.

"Saya bukan muji-muji orang ya. Saya ini orang yang sangat sulit muji ya, tapi saya harus akui yang benar harus kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, dengan segala risiko," katanya.

Di bawah kepemimpinan Suyudi, Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, pejabat pemerintahan, tokoh partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.