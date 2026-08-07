Prabowo Sebut Kisah Hidup Bahlil Lahadalia Layak Menginspirasi Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai perjalanan hidup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri sekaligus perayaan ulang tahun ke-50 Bahlil di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8).

Menurut dia, kisah hidup Bahlil menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi bukan penghalang untuk menjadi pemimpin bangsa.

“Saya kira karier beliau, sepak terjang beliau, kehidupan beliau bisa menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda,” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan seorang pemimpin besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan ditempa oleh berbagai tantangan dan kesulitan hidup.

“Justru kondisi yang memberatkan, kondisi rintangan, kondisi hambatan, itulah yang membesarkan seorang pemimpin,” kata dia.

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Dia bahkan menyebut hampir tidak ada pemimpin besar yang tidak pernah merasakan penderitaan.

“Hampir bisa dikatakan orang yang tidak menghadapi hambatan, tidak menghadapi kesulitan, tidak mengalami penderitaan, hampir bisa dikatakan tidak jadi pemimpin,” tuturnya.