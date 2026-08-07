menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Prabowo Sebut Kisah Hidup Bahlil Lahadalia Layak Menginspirasi Generasi Muda

Prabowo Sebut Kisah Hidup Bahlil Lahadalia Layak Menginspirasi Generasi Muda

Prabowo Sebut Kisah Hidup Bahlil Lahadalia Layak Menginspirasi Generasi Muda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui setelah acara Peluncuran dan Bedah Buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" yang digelar di Jakarta, Jumat (7/8/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menilai perjalanan hidup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri sekaligus perayaan ulang tahun ke-50 Bahlil di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/8).

Menurut dia, kisah hidup Bahlil menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi bukan penghalang untuk menjadi pemimpin bangsa.

Baca Juga:

“Saya kira karier beliau, sepak terjang beliau, kehidupan beliau bisa menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda,” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan seorang pemimpin besar tidak lahir dari kenyamanan, melainkan ditempa oleh berbagai tantangan dan kesulitan hidup.

“Justru kondisi yang memberatkan, kondisi rintangan, kondisi hambatan, itulah yang membesarkan seorang pemimpin,” kata dia.

Baca Juga:

Dia bahkan menyebut hampir tidak ada pemimpin besar yang tidak pernah merasakan penderitaan.

“Hampir bisa dikatakan orang yang tidak menghadapi hambatan, tidak menghadapi kesulitan, tidak mengalami penderitaan, hampir bisa dikatakan tidak jadi pemimpin,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menilai perjalanan hidup Menteri ESDM Bahlil layak menjadi inspirasi bagi generasi muda

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI