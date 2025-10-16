Prabowo Sebut Korupsi Sulit Diatasi seperti Kanker Stadium Akhir
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan korupsi seperti penyakit kanker stadium akhir atau empat.
Menurut dia, korupsi ibarat penyakit kanker stadium empat karena sulit diatasi maupun disembuhkan.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).
"Menurut saya, korupsi adalah penyakit, begitu mencapai stadium empat seperti kanker, sangat sulit untuk diatasi," ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa praktik korupsi akan menghancurkan negara dan bangsa. Untuk itu, dirinya bertekad untuk memberantas korupsi di Indonesia selama masa kepemimpinannya.
"Korupsi akan menghancurkan negara, bangsa, dan rezim. Jadi, ya saya bertekad untuk berusaha memberantas korupsi," kata dia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu bercerita saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024.
Saat itu, Prabowo memanggil semua kerabat, termasuk keponakannya untuk mengingatkan mereka agar tidak terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan pertahanan.
